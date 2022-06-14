Туринський Ювентус анонсував футбольне турне містами Сполучених Штатів Америки, під час якого зіграє проти Реала та Барселони.

У Лас Вегасі "стара синьора" зустрінеться із мексиканським Чівасом Гвадалахара, згодом у Далласі на команду Аллегрі очікує матч із Барселоною.

Завершальна зустріч проти мадридського Реалу пройде у Лос Анджелесі. 

Дати матчів стануть відомі трохи згодом.

Раніше планами на літо поділився Манчестер Юнайтед.