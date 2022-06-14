Туринський клуб оприлюднив деякі плани на літо.
душан влахович, getty images
14 червня 2022, 19:45
Туринський Ювентус анонсував футбольне турне містами Сполучених Штатів Америки, під час якого зіграє проти Реала та Барселони.
У Лас Вегасі "стара синьора" зустрінеться із мексиканським Чівасом Гвадалахара, згодом у Далласі на команду Аллегрі очікує матч із Барселоною.
Завершальна зустріч проти мадридського Реалу пройде у Лос Анджелесі.
Дати матчів стануть відомі трохи згодом.
Раніше планами на літо поділився Манчестер Юнайтед.