Италия

Туринський клуб оприлюднив деякі плани на літо.

Туринський Ювентус анонсував футбольне турне містами Сполучених Штатів Америки, під час якого зіграє проти Реала та Барселони.

У Лас Вегасі "стара синьора" зустрінеться із мексиканським Чівасом Гвадалахара, згодом у Далласі на команду Аллегрі очікує матч із Барселоною.

Завершальна зустріч проти мадридського Реалу пройде у Лос Анджелесі.

📌 Las Vegas

📌 Dallas

📌 Los Angeles



Tre città, tre grandi sfide ⚽️



🇺🇸☀️😎 Conto alla rovescia per il tour powered by @Jeep_People pic.twitter.com/yCwEboQqr1 — JuventusFC (@juventusfc) June 14, 2022

Дати матчів стануть відомі трохи згодом.

Раніше планами на літо поділився Манчестер Юнайтед.