Англия

Клуб визначився із планами на літо.

Манчестер Юнайтед оприлюднив плани команди на літнє міжсезоння.

"Червоні дияволи" вирушать у предсезонне турне до Таіланду, де 12 липня зіграють проти Ліверпулю. Далі команда прослідує до Австралії де зіграє проти Мельбурн Сіті та Крістал Пелас 15 та 19 липня відповідно.

23 липня команду очікує зустріч із ще одним представником АПЛ в обличчі Астон Вілли, а в перші дні серпня на підопічних Тен Хага очікують матчі проти представників Іспанії — мадридського Атлетіко та Райо Вальєкано.

Відзначається, що матч проти команди Сімеоне відбудеться в Осло, в той час як зустріч із "вальеканос" пройде на Олд Траффорд.

Раніше повідомлялось, що невдовзі Манчестер Юнайтед може оформити перший літній трансфер.