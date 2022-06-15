Италия

Неаполітанський клуб погодився на умови Удінезе.

Італійський Наполі під час поточного трансферного вікна планує стати одним із помітних гравців на трансферному ринку в пошуках посилення для власного стартового складу.

"Південці" вже зробили три підсилення — по одному в кожну ланку польових виконавців — придбавши Хвічу Кварацхелію, Матіаса Оліверу та виплативши відступні за Андре Замбо Ангісса, проте зупинятися на цьому не планують.

Наступним трансфером "ослів" має всі шанси стати нападник фріульського Удінезе Жерар Деулофеу.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, у перегонах за вже досвідченим 28-річним виконавцем Наполі геть не шкодує фінансового ресурсу, уже з першої своєї пропозиції погодившись із оцінкою, яку надає іспанському футболісту портал Transfermarkt.

Ідеться про 15 млн євро + бонусні виплати, у той час як власне гравець отримає контракт до 2026 року із 2,5 млн євро на рік заробітної платні.

У цьому сезоні Деулофеу провів 35 матчів, забивши 13 голів та віддавши п’ять гольових передач.