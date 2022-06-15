Италия

Захисник відзначив удалі виступи за клуб покращеною угодою.

Фактично з літа 2019 року центральний захисник Джанлука Манчіні є невід’ємною складовою італійської Роми, до якої, спочатку, перебрався на правах оренди з бергамаської Аталанти, а вже потім підписав повноцінну угоду.

"Вовки" заплатили за 26-річного футболіста загалом уже 23 млн євро, але й надалі продовжують вкладати кошти в його розвиток.

Чинна угода з італійцем мала спливати лише в 2026 році, однак своїми впевненими виступами він змусив керівництво клубу погодитися з необхідністю підвищити йому заробітною платню.

Отже, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Манчіні тепер буде заробляти 2,8 млн євро на рік + 1 млн євро у вигляді різноманітних бонусів, а його контракт буде продовжено до 2027 року.

У цьому сезоні Джанлука відіграв у 46 матчах, по одному разу забивши гол та віддавши результативну передачу.