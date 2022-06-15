Италия

Цікаві події розгортаються довкола бельгійського нападника.

Бельгійський нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку не може одностайно вважатися найбільшим невдахою цього сезону, бо все одно, хоча й неспівставно мало в порівнянні з минулими власними показниками, уражав ворота суперників.

Однак позиція головного тренера "синіх" Томаса Тухеля щодо майбутнього 29-річного футболіста в клубі досі є невизначеною.

Дійшло навіть до того, що Ромелу вже цього літа може повернутися до свого колишнього клубу, міланського Інтера, звідки тільки-но пішов рік тому саме до Челсі.

Але на заваді цьому трансферу може стати бажання "пенсіонерів" бодай якось компенсувати власні витрати, які тоді склали 113 млн євро.

Інтер хоче взяти в гравця в оренду з правом подальшого викупу, проте Челсі каже, що ця послуга буде дуже коштовною для міланського клубу.

Проте, як повідомляє італійська преса, існує й більш цікавий варіант розвитку подій.

Фланговий захисник "змій" Дензел Думфріс потенційно може стати частиною угоди щодо повернення Лукаку до Інтера, якщо сторонам вдастся домовитися щодо його оренди з правом викупу для лондонського клубу.

Відзначимо, що нідерландець і сам тільки-но перейшов до міланського колективу на початку цього сезону, і за цей час відіграв у 45 матчах, забивши при цьому п’ять голів та віддавши сім гольових передач.