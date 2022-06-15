Италия

Аргентинський форвард не замислюється над зміною клубної прописки.

Раніше в пресі з'явилася інформація про те, що Інтер, який хоче взяти Ромелу Лукаку в оренду у Челсі, влітку готовий розлучитися зі своїм нападником Хоакіном Корреа.

Керівництво "нерадзурі", нібито, зв'язалося з агентами футболіста та повідомило, щоб гравець шукав собі новий клуб.

Але, як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, незважаючи на ці чутки про продаж, сам 27-річний аргентинець хотів би продовжити виступи за Інтер.

Минулого сезону Хоакін Корреа провів у всіх турнірах на клубному рівні 36 матчів, у яких він забив 6 голів і віддав 2 асисти.