Аргентинський форвард не замислюється над зміною клубної прописки.
Хоакін Корреа, getty images
15 червня 2022, 22:48
Раніше в пресі з'явилася інформація про те, що Інтер, який хоче взяти Ромелу Лукаку в оренду у Челсі, влітку готовий розлучитися зі своїм нападником Хоакіном Корреа.
Керівництво "нерадзурі", нібито, зв'язалося з агентами футболіста та повідомило, щоб гравець шукав собі новий клуб.
Але, як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, незважаючи на ці чутки про продаж, сам 27-річний аргентинець хотів би продовжити виступи за Інтер.
Минулого сезону Хоакін Корреа провів у всіх турнірах на клубному рівні 36 матчів, у яких він забив 6 голів і віддав 2 асисти.