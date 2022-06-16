Италия

Гравцю скоро виповниться 42 роки.

Досвідчений італійський голкіпер Джанлука Пеголо ніколи в своїй професійній кар’єрі не залишав межі рідної країни, однак це не завадило йому свого часу спробувати відшукати кращої долі одразу в кількох клубах зі всіх куточків Апеннінського півострова.

Загалом, за часи виступів у складі Верони, Фіоренцуоли, Дженоа, Мантови, Парми, Сієни та Суссуоло, він відіграв 349 матчів, пропустивши при цьому 440 голів та 107 разів відстоявши "на нуль".

Однак, наразі триває вже 42 рік життя цього виконавця, тож із зрозумілих причин за останній сезон він відіграв усього лишень у трьох матчах, пропустивши при цьому п’ять голів, тоді як одна з ігор була для нього "сухою".

Але це жодним чином не завадило Сассуоло запропонувати віковому футболісту ще один рік взаємин, на що він із радістю відповів згодою.

Зауважимо, що на рахунку Пеголо за цей час не було жодного матчу в воротарському светрі збірної Італії.