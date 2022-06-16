Италия

На гравця претендує французький Марсель.

Геть не кожен футболіст здатний поладнати в одній команді з ексцентричним португальськім керманичем Жозе Моуріньо, тож не дивно що під час роботи "Особливого" на чолі італійської Роми півзахисникові Жордану Верету так і не вдалося переконати його у власній необхідності.

29-річний француз відіграв багато матчів за сезон — 49, у яких йому вдалось забити чотири м’ячі та ще десять разів віддати гольові передачі, але ще за ходом футбольного року постійно з’являлися чутки про його можливий відхід із клубу.

Як повідомляє французька преса, одним із претендентів на Жордана є Марсель, але на заваді цьому переходу можуть стати фінансові умови, які Рома висуває відносно власного виконавця.

15 млн євро — рівно з такої суми бажають починати будь-які розмови щодо трансферу "вовки", тож "провансальці", які наразі перебувають під пильним оком місцевих фінансових органів, наразі були вимушені призупинити перемовини.