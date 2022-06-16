Италия

Гравець зробить запит на чергову оренду.

Багатообіцяючим минулого літа ввижався перехід італійського голкіпера П’єрлуїджі Голліні на правах орендної угоди з бергамаської Аталанти до лондонського Тоттенгема, проте посунути з місця в основному складі команди Антоніо Конте досвідченого воротаря Уго Льоріса він так і не зумів.

Зрештою, терміни угоди між клубами сплили, але "шпори" так і не зголосилися заплатити необхідну суму відступних за повноцінний контракт із гравцем, тож 27-річний виконавець був змушений повернутися до Бергамо.

Однак у складі "Богині" на наступний футбольний рік Голліні геть не прагне залишатись, віддаючи перевагу підписанню нової бодай орендної угоди з іншим клубом.

Претендентів на виконавця, станом на поточний момент, дуже мало — лише новачок Серії A Монца висловила своє зацікавлення.

У цьому сезоні Голліні відіграв 10 матчів, пропустивши 11 голів та двічі зігравши "на нуль".