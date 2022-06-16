Италия

Легендарний футболіст висловився щодо політкоректності.

Легендарний воротар Ювентуса, Парми та збірної Італії Джанлуіджи Буффон прокоментував вплив політкоректності у світі футболу.

"Більше за все я не люблю політкоректність та банальність. Це не тільки у футболі — у житті також. Ці штуки зводять з розуму. Знаєте, я вірю в індивідуальність та відмінності, засновані на заслугах. В усіх вони є.

Мабуть, я теж теж вдаюсь до політкоректності постійно. Я роблю це, щоб не виявити неповаги до інших. Слова інколи можуть завдавати неабиякої шкоди. Оскільки все це відбувається публічно, діється на очах усього світу, виходить некрасиво.

Здебільшого це трапляється зі мною, коли мене просять оцінити інших гравців, мене це дратує. Ненавиджу це. Завжди доводиться говорити те саме, щоб не здатися грубим", — розповів Буффон в інтерв'ю Dagospia.

Нагадаємо, що 44-річний Буффон виступає за Парму у Серії Б. У сезоні-2021/22 на його рахунку 26 матчів.

Дивись також: