Италия

Клуб впевнений, що зможе скористатись можливістю підписати зірку футболу.

Італійська Рома дуже хоче підписати форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Reppublica.

Клуб вважає, що зможе скористатись положенням португальця на Олд Траффорд та організувати його возз’єднання з Жозе Моуріньо.

Італійські ЗМІ повідомляють, що час Роналду у Манчестері може закінчитись, адже він не зовсім вписується в тактичний стиль нового тренера Манчестер Юнайтед Еріка Тена Хага.

Проблемою можливого трансфера може стати зарплата Роналду, але зазначається, що агент футболіста Мендеш має чудові стосунки з "вовками" та улагодить це питання.

Роналду провів три сезони у Серії А у складі Ювентуса, вигравши два чемпіонства та один Кубок Італії.