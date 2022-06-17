Клуб впевнений, що зможе скористатись можливістю підписати зірку футболу.
Кріштіану Роналду, Getty Images
17 червня 2022, 11:59
Італійська Рома дуже хоче підписати форварда Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. Про це повідомляє Reppublica.
Клуб вважає, що зможе скористатись положенням португальця на Олд Траффорд та організувати його возз’єднання з Жозе Моуріньо.
Італійські ЗМІ повідомляють, що час Роналду у Манчестері може закінчитись, адже він не зовсім вписується в тактичний стиль нового тренера Манчестер Юнайтед Еріка Тена Хага.
Проблемою можливого трансфера може стати зарплата Роналду, але зазначається, що агент футболіста Мендеш має чудові стосунки з "вовками" та улагодить це питання.
Роналду провів три сезони у Серії А у складі Ювентуса, вигравши два чемпіонства та один Кубок Італії.