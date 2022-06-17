Италия

Агустін Альварес продовжить кар'єру в Італії.

Нападник Пеньяроля та збірної Уругваю Агустін Альварес став гравцем Сассуоло.

Контракт підписаний до літа 2027 року. Фінансова сторона угоди не розголошується, але за інформацією італійської преси, трансфер обійшовся клубу у 12 млн євро.

В цьому сезоні Альварес зіграв 19 матчів за свій клуб, в яких забив один гол та віддав таку ж кількість гольових передач.

Раніше Сассуоло оголосив про підписання нового контракту із Пеголо.