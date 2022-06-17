Италия

Хавбек Емполі перейде до стану "нерадзуррі".

Півзахісник Емполі та збірної Албанії Крістіан Асллані близький до переходу в стан Інтера.

Клуби вже погодили всі умови трансферу. Віце-чемпіон Італії заплатить за футболіста 14 млн євро, а також ще два мільйони будуть в якості бонусів.

В минулому сезоні Асллані зіграв у 29 матчах в складі Емполі, в яких зміг забити чотири голи та віддати дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Інтер зацікавлений у поверненні Лукаку.