Хавбек Емполі перейде до стану "нерадзуррі".
крістіан асллані, getty images
17 червня 2022, 20:10
Півзахісник Емполі та збірної Албанії Крістіан Асллані близький до переходу в стан Інтера.
Клуби вже погодили всі умови трансферу. Віце-чемпіон Італії заплатить за футболіста 14 млн євро, а також ще два мільйони будуть в якості бонусів.
В минулому сезоні Асллані зіграв у 29 матчах в складі Емполі, в яких зміг забити чотири голи та віддати дві результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Інтер зацікавлений у поверненні Лукаку.