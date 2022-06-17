Англия

Бельгійський форвард може повернутися до Італії.

Нападник Челсі Ромелу Лукаку може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 29-річного бельгійця зацікавлений Інтер, який має намір орендувати футболіста.

Проте перша пропозиція "нерадзуррі" у розмірі 7 мільйонів євро була відхилена "синіми". Інтер не має наміру зупинятися і готовий продовжити переговори з англійським клубом.

Нагадаємо, влітку минулого року Лукаку перебрався до Челсі з Інтера за 113 млн. євро. Його чинний контракт розрахований до літа 2026 року.

Минулого сезону Лукаку провів 44 матчі, в яких він забив 15 голів і віддав два асисти.