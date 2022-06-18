Италия

Футболіст останню половину сезону відіграв у оренді в Кальярі.

Пробитися до стартового складу бергамаської Аталанти є доволі непростою задачею навіть для досвідчених виконавців, тому геть не дивно, що не отримавши від Джан П’єро Гасперіні шанс постійно виходити на футбольне поле, центральний захисник Маттео Ловато зрештою погодився перейти на правах оренди до Кальярі під час зимової паузи.

Зрештою, за обидві команди 22-річний італієць відіграв загалом 23 матчі, зробивши один гольовий пас.

Утім, під час повернення до Бергамо після завершення сезону, на Ловато очікувала та сама ситуація, що раніше — головний тренер не бачить його гравцем основного складу.

Саме тому не дивно, що інтерес до Маттео виник у клубів середньої руки, накшталт Болоньї, яка наразі успішно просувається перемовинами, а наступна зустріч між сторонами щодо питання трансферу виконавця, яка, за повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, відбудеться вже незабаром, повинна дати відповідь стосовно питання цих перемовин.