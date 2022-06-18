Италия

Голкіпер раніше скаржився на брак ігрової практики.

Італійський Палермо останніми роками переживав далеко не найкращі часі відносно стану власних фінансових справ, тож поступово опинився в третьому за силою дивізіоні країни, Серії C, звідки зумів вибратися лише за підсумками напруженого раунду плей-оф.

Певна річ, що перед виступами у більш престижному дивізіоні команда потребує провести вдалу кампанію із залученням нових футболістів до свого складу.

Зокрема, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, "рожево-чорні" стежать за станом справ у перемовинах між Міланом та Брешиєю стосовно можливого трансферу голкіпера Алессандро Пліццарі.

Ще три роки тому нині 22-річний голкіпер попереджав керманичів "россонері" про те, що бажає мати постійну ігрову практику, однак із того часу зіграв усього 32 матчі, пропустивши при цьому 56 голів та п’ять разів зігравши "на нуль".

При цьому, останні півроку юний виконавець провів у команді з Серії B, Лечче, на правах орендної угоди, але й там вийшов на поле усього три рази.

Очікується, що найближчим часом Палермо також зробить Мілану пропозицію щодо оренди футболіста.