Италия

Неаполітанці виставили цінник на захисника.

Ювентус розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, туринці хочуть підписати захисника Наполі Каліду Кулібалі.

Джерело стверджує, що неаполітанці хочуть отримати за сенегальського захисника близько 40 мільйонів євро.

Зауважимо, що в цьому сезоні Каліду відіграв у 34 матчах, по три рази відзначавшись голами та гольовими передачами.

Нагадаємо, що Наполі запропонував Кулібалі новий контракт.