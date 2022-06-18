Италия

Іспанський півзахисник може продовжити кар'єру у Серії А.

Рома розглядає варіант із Саулем Ньігесом, повідомляє Football-italia з посиланням на Gazzetta dello Sport.

У послугах 27-річного футболіста особисто зацікавлений Жозе Моуріньо. Тим не менш, пріоритетом Роми є Дуглас Луїс із Астон Вілли. Якщо римлянам не вдасться підписати бразильця, вони переключатися на іспанця.

Нагадаємо, що сезон-2021/22 Сауль провів у Челсі, але лондонський клуб вирішив не викуповувати його і півзахисник повернувся до Атлетико.

За сезон Сауль відіграв 26 матчів, по одному разу забивши та віддавши гольову передачу.