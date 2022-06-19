Италия

Мікель Артета не розраховує на уругвайця, а сам футболіст хоче лишитися в Італії.

Центральний півзахисник лондонського Арсеналу Лукас Торрейра, який минулого сезону виступав за Фіорентину на правах оренди, знаходиться у пошуках нового клубу.

26-річний уругваєць не входить до планів головного тренера "канонірів" Мікеля Артети, та й сам футболіст вважає за краще залишитися в Італії.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, кілька днів тому Рома та Монца отримали пропозицію від агентів підписати Торрейру.

Стверджується, що уругвайський хавбек точно покине Арсенал влітку, але поки що невідомо, в якому клубі він продовжить кар'єру.

У сезоні-2021/22 Торрейра провів за Фіорентину 35 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.