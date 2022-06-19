Италия

Мексиканський виконавець залишиться грати в найвищому дивізіоні.

За підсумками цього сезону в складі учасників італійської Серії A відбулися зміни, пов’язані з результатами виступів команд за минулий футбольний рік.

Генуезька Дженоа відправилася до Серії B, тому її головним завданням на поточну трансферну кампанію буде виконання необхідних дій щодо власного кадрового потенціалу.

Зокрема, навряд чи футболісти, які поповнили склад "грифонів" за ходом сезону, накшталт центрального захисника Хоана Васкеса, захотіли б іти разом із командою на пониження в класі.

Саме тому, одразу як тільки надійшла пропозиція щодо оренди від новачка наступного розіграшу "елітної" першості Кремонезе, 23-річний виконавець одразу погодився на неї.

Перемовини не були тривалими — Кремонезе вже оголосив про річну оренду свого нового гравця, за яку заплатить 500 тис. євро.

У цьому сезоні Васкес відіграв 29 матчів, забивши один гол.