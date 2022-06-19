Италия

Італієць приємно висловився на адресу свого керманича.

Нападник Роми Ніколо Дзаньоло поділився думкою з приводу роботи під керівництвом головного тренера Жозе Моуріньо, з яким "вовки" минулого сезону стали першими в історії тріумфаторами Ліги конференцій.

"Моуріньо – переможець. Мені не потрібно нагадувати, скільки в нього нагород та трофеїв. Він навчив мене, що потрібно виходити на поле та більше відпрацювувати в обороні. Це аспект, який мені потрібно було покращити. Я й надалі над цим працюю.

Також Моурінью давав поради в інших ситуаціях. У минулому я міг погано реагувати, коли не отримував шанс у матчах, які багато для мене означали. Він навчив мене тримати язик за зубами. Просто мовчки працюй і все", — цитує слова Дзаньоло RomaPress.

Минулого сезону Ніколо Дзаньоло провів за Рому 42 матчі, в яких йому вдалося забити 8 голів та віддати 9 результативних передач.