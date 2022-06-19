Италия

Екс-захісник Манчестер Сіті спробує себе в іншій ролі.

Захисник міланського Інтеру Александар Коларов прийняв рішення завершити кар'єру професійного футболіста.

"Я завжди розумів, що це станеться. Сумно закривати цю главу в моєму житті, але я вдячний долі за все те, чого зміг досягти. Мрії стали реальністю.

Найближчим часом я розпочну підготовку до роботи спортивним директором та скаутом у футбольному центрі Коверчано", — розповів серб для Kurir.

За свою кар'єру Коларов встиг пограти в таких клубах як Чукарічки, Манчестер Сіті, Рома, Лаціо, ОФК та Інтер.

Футболіст чемпіоном Англії, Італії, а також володарем Кубку та Суперкубку цих країн. Окрім того, захисник вигравав Кубок Англійської Ліги у складі Манчестер Сіті.

У 2011 році Коларов став найкращим футболістом Сербії.