Италия

Фахівець продовжить роботу зі своїм клубом.

Головний тренер Фіорентини Вінченцо Італьяно близький до продовження контракту із клубом.

Фахівець вже досяг домовленностей щодо угоди строком до літа 2025 року, а заробітна плата спеціаліста складатиме два мільйони євро на рік, повідомляє Ніколо Скіра.

Очікується, що контракт буде підписаний до кінця наступного тижня.

Відзначимо, що діюча угода розрахована до літа 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Фіорентина не буде викупати Торрейру в Арсеналу.