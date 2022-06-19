Италия

Українець все ближче до переїду в Італію.

Нападник Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик в літнє трансферне вікно може переїхати до Італії.

ЗМІ вже протягом певного часу повідомляють про інтерес до форварда з боку Торіно, але Болонья також розраховує його підписати.

Перемовини з Дніпром-1 почнуться тільки у тому разі, якщо Болонья продасть основного форварда Марко Арнаутовіча, яким цікавиться Ювентус.

Як повідомляє Джанлука Ді Марціо, Довбик — перший у шорт-листі керівництва Болоньї на заміну австрійця.

Раніше повідомлялось, що новачок АПЛ Ноттінгем Форест готовий викласти за Довбика 12 млн євро.