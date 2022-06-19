Италия

Капітан Мілану близький до переходу в інший клуб.

Капітан Мілану Алессіо Романьолі близький до переходу в Лаціо.

Переговори сторін знаходяться на завершальній стадії, повідомляє Ніколо Скіра. Сторони вже погодили контракт до літа 2027 року, а заробітна плата футболіста буде складати 3.2 млн євро на рік, а також бонуси.

Минулого сезону Романьолі провів за Мілан 26 матчів, у яких забив один гол і віддав один асист. Разом із "россонері" він виграв чемпіонство Італії.

Раніше став відомий повний шорт-лист Лаціо на літнє трансферне вікно.