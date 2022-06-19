Италия

Досвідчений іспанець може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії.

Сампдорія зацікавлена у послугах Сеска Фабрегаса, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, 35-річний футболіст веде переговори з італійською командою.

Якщо перехід відбудеться, то Фабрегас поповнить склад Сампдорії на правах вільного агента, оскільки закінчилася його угода з Монако.

У сезоні-2021/22 Фабрегас провів лише два матчі у французькій Лізі 1 і не відзначився результативними діями.