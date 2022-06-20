Италия

Форвард може перейти до Ліги 1.

Упродовж майже семи років італійський нападник Андреа Белотті був невід’ємною частиною Торіно, однак зрештою й ця довготривала історія взаємин скінчилася.

Наприкінці цього сезону вже 28-річний виконавець не став продовжувати чинну угоду, тому вже за декілька днів стане повноцінним вільним агентом та буде здатен перейти в будь-який інший клуб за власним бажанням.

Претендентів на досвідченого гравця чимало, однак у перегонах за його підписання вже з’явився явний фаворит.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, французький Монако, який раніше тільки придивлявся до Белотті, напередодні запропонував тому чотирирічний контракт.

У цьому сезоні Андреа забив вісім голів та віддав один гольовий пас у 23 зіграних матчах.