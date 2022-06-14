Італійський форвард замінить клуб цього літа.
АНДРЕА БЕЛОТТІ, GETTY IMAGES
14 червня 2022, 20:30
Нападник Торіно Андреа Белотті змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 28-річний італієць твердо вирішив змінити клуб і не став продовжувати контракт, що закінчується 30 червня.
Таким чином футболіст покине Торіно на правах вільного агента.
Минулого сезону Белотті провів 23 матчі, в яких забив вісім голів і віддав одну гольову передачу.
Раніше повідомлялося, що Довбик — серед пріоритетних цілей Торіно.