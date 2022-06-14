Италия

Італійський форвард замінить клуб цього літа.

Нападник Торіно Андреа Белотті змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 28-річний італієць твердо вирішив змінити клуб і не став продовжувати контракт, що закінчується 30 червня.

Таким чином футболіст покине Торіно на правах вільного агента.

Минулого сезону Белотті провів 23 матчі, в яких забив вісім голів і віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Довбик — серед пріоритетних цілей Торіно.