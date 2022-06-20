Италия

Італієць сповідує класичний футбол своєї країни.

58-річний італійський головний тренер Роландо Маран, який відомий за своєю роботою на чолі Циттаделли, Трієстіни, Віченци, К’єво, Кальярі та Дженоа, у найближчому майбутньому знову може очолити команду з Серії B.

Невдалий та короткотривалий досвід роботи з "грифонами", які провалили старт сезону-2020/21 під керівництвом цього фахівця, набиравши 0,87 очок у середньому за 15 зіграних матчів, був на сьогоднішній день останньою можливістю показати свої здібності для Марана.

Представник Серії B, Піза, якій не вдалося за підсумками цього сезону здобути перепустку до "елітного" дивізіону в результаті поразки в фіналі плей-оф проти Монци (4:6), хоче будувати новий проект та знову спробувати атакувати верхні щаблі свого дивізіону в найближчому майбутньому.

Задля цього керівники "торрі" хочуть запросити Роландо Марана на посаду головного тренера з можливою перебудовою на "фірмову" для цього керманича тактичну схему 3-5-2.