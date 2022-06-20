Италия

27-річний футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії.

Такумі Мінаміно зацікавив Аталанту, повідомляє Football-Italia.

За інформацією джерела, за півзахисника Ліверпуля "богиня" може запропонувати близько 20 мільйонів євро.

Зарплата Мінаміно становить близько 2,7 мільйона євро за сезон, що трохи більше, ніж максимальна зарплата в італійському клубі.

Крім того, інтерес до Мінаміно виявляють Лідс, Вулвергемптон, Саутгемптон та Монако.

У сезоні-2021/22 Мінаміно провів на полі 11 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи.