27-річний футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії.
ТАКУМІ МІНАМІНО, GETTY IMAGES
20 червня 2022, 19:35
Такумі Мінаміно зацікавив Аталанту, повідомляє Football-Italia.
За інформацією джерела, за півзахисника Ліверпуля "богиня" може запропонувати близько 20 мільйонів євро.
Зарплата Мінаміно становить близько 2,7 мільйона євро за сезон, що трохи більше, ніж максимальна зарплата в італійському клубі.
Крім того, інтерес до Мінаміно виявляють Лідс, Вулвергемптон, Саутгемптон та Монако.
У сезоні-2021/22 Мінаміно провів на полі 11 матчів в АПЛ: на його рахунку 3 голи.