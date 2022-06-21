Италия

Бразильський футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії.

Досить несподіваний варіант може трапитись на трансферному ринку: як повідомляє Calciomercato, ПСЖ запропонував Ювентусу орендувати Неймара.

За інформацією джерела, ініціатор ідеї – новий спортивний директор парижан Луїш Кампуш. Більше того, ПСЖ готовий сплачувати частину заробітної плати Неймару.

Відомо, що бразилець отримує 50 мільйонів євро за сезон. Також Неймар повідомив ПСЖ, що не має наміру залишати команду.

Нагадаємо, 30-річний Неймар виступає за ПСЖ із 2017 року, перейшовши з Барселони за 222 мільйони євро.