Италия

Фахівець продовжить тренувати міланський клуб.

Головний тренер міланського Інтеру Сімоне Індзагі поставив підпис під новою угодою зі своїм клубом.

Контракт буде розрахований до літа 2024 року, а фахівець зароблятиме в міланському Інтері 5,3 мільйона євро на рік.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "нерадзуррі" посіли другий рядок у Серії А, відставши у чемпіонських перегонах від Мілана на два очки.

Минулого сезону Інтер виграв Кубок та Суперкубок Італії, обидва рази перегравши туринський Ювентус.

Раніше повідомлялось, що "нерадзуррі" націлені на одного з форвардів Аталанти.