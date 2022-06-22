Италия

Контракт футболіста завершується вже найближчим часом.

Центральній захисник генуезької Сампдорії Мая Йосіда на початку 2020 року вирішив пов’язати власну долю з італійським колективом, спочатку перейшовши до його складу на правах орендної угоди, а потім — на постійній основі.

Однак через вік японського виконавця, який на той момент складав 31 рік, Самп вирішили надати йому до підписання лише дворічну угоду, яка зрештою закінчилась наприкінці цього сезону.

Перемовин щодо продовження відносин сторони не проводили, тож найближчим часом досвідчений футболіст стане вільним агентом.

Однак він усе ще може залишитися в Серії A, якщо, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, інтерес ізбоку новачка "елітного" дивізіону, Монци, виявиться вартим уваги.

У цьому сезону Йосіда відіграв 26 матчів, забивши два голи та віддавши три результативні передачі.