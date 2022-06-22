Италия

Можливу конкуренцію проти Ромелу Лукаку юнак навряд чи виграє.

Центральний нападник міланського Інтера Себастьяно Еспозіто, після завершення курсу підготовки в юнацьких командах "змій", досі не може похизуватися значним досвідом виступів у основному складі.

Минулого сезону футболіста віддали в річну оренду до швейцарського Базеля, яка відбувалась на тлі аналогічного короткотривалого виступу в складі Венеції.

За футбольний рік 20-річний виконавець устиг зіграти в 34 матчах, забивши сім голів та віддавши дев’ять гольових передач.

Однак зрештою Базель не захотів викуповувати його контракт, тож італієць мав знову повернутися до складу "нерадзуррі".

Проте можливе повернення до Інтера нападника Ромелу Лукаку підриває будь-які перспективи Еспозіто закріпитися в стартовому складі, тож навряд чи він надовго затримається в Мілані.

Претендент за футболіста вже є — як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, бельгійський Андрелехт запропонував чергову оренду представникам "змій".