Италия

Флорентийці не готові покривати сто відстоків запитів серба.

Переговори між мадридським Реалом та Фіорентиною щодо нападника "вершкових" Луки Йовіча досі тривають і сторони не можуть дійти спільного знаменника.

Італійський клуб готовий орендувати форварда за три мільйони євро до літа 2023 року, але за певних умов, повідомляє Фабріціо Романо.

Справа в тому, що Фіорентина не збирається платити Йовічу повну заробітню плату, що складає трохи більше десяти мільйонів євро за сезон. Клуб намагається домовитись те, що клуби навпіл платили футболісту.

В минулому сезоні Йович провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол і три результативні передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес серба до перспективи повернення у Бундеслігу.