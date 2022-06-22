Флорентийці не готові покривати сто відстоків запитів серба.
лука йовіч, getty images
22 червня 2022, 09:35
Переговори між мадридським Реалом та Фіорентиною щодо нападника "вершкових" Луки Йовіча досі тривають і сторони не можуть дійти спільного знаменника.
Італійський клуб готовий орендувати форварда за три мільйони євро до літа 2023 року, але за певних умов, повідомляє Фабріціо Романо.
Справа в тому, що Фіорентина не збирається платити Йовічу повну заробітню плату, що складає трохи більше десяти мільйонів євро за сезон. Клуб намагається домовитись те, що клуби навпіл платили футболісту.
В минулому сезоні Йович провів 15 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку один гол і три результативні передачі.
Раніше повідомлялось про інтерес серба до перспективи повернення у Бундеслігу.