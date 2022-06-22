Италия

Останній сезон захисник провів у оренді.

Центральний захисник Маттіа Кальдара грає за італійський Мілан уже чотири роки від тоді, коли його придбали з туринського Ювентуса за 36,87 млн євро.

Однак два останніх сезони 28-річний футболіст провів у річних орендах у складах бергамаської Аталанти та Венеції, то ж зрештою відіграв у складі основної команди "россонері" тільки два матчі.

Саме через цей факт геть не дивним виглядає рішення новоспечених чемпіонів Італії розстатися з Кальдарою вже після його повернення з Венеції.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, охочих підписати виконавця вже зібралося чимало.

Емполі, Болонья та новачок наступного розіграшу, Кремонезе, хоча й не належать до переліку топ-клубів країни, проте радо бачитимуть футболіста в складі власної команди.

До кінця контракту Маттіа з Міланом залишається ще один рік.

Кальдара в цьому сезоні зіграв 33 матчі, по одному разу забивши та віддавши гольову передачу.