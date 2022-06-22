Италия

Ще один футболіст власноруч хоче організувати свій викуп.

Досвідчений нападник Алексіс Санчес цього сезону був помітно затребуваним ізбоку головного тренера міланського Інтера Сімоне Індзагі, зігравши в 39 матчах, у яких йому вдалось забити дев’ять голів та віддати п’ять гольових передач.

До кінця контракту 33-річного чілійця ще залишається один рік, проте він наразі не відчуває себе впевненим стосовно необхідності продовжувати взаємини зі "зміями" ще й на цей період.

Як повідомляє італійська преса, Санчес наразі активно проводить перемовини з керівництвом "нерадзуррі" стосовно дострокового завершення чинної угоди.

Певна річ, що за такого розвитку подій Інтер вимагатиме виплати на власну користь у розмірі близько 4 млн євро.

Цю суму хоче сплатити сам гравець, зарплатня якого становить 7 млн євро на рік, після чого почне перемовини з двома неназваними клубами, які нещодавно вийшли на зв’язок із його агентами.