Футболіст останній сезон провів у оренді.
Джанлука Фработта, Getty Images
22 червня 2022, 12:04
Фланговий захисник Джанлука Фработта долучився до основної команди туринського Ювентуса на початку сезону-2020/21, проте вже в наступному році його кар’єрний шлях продовжився в складі Верони.
Однак через важку травму малогомілкової кістки 22-річний футболіст зіграв усього 18 хвилин у двох матчах за сезон, тому вимушений повертатися до Туріну фактично з порожніми руками.
Саме тому "б’янконері" вже шукають йому новий прихисток для здобуття ігрової практики.
Зголосився допомогти в цьому питанні Лечче, який найближчими днями намагатиметься домовитися з "зебрами" про річну оренду гравця з правом викупу.
Уже в найближчу суботу, 25 червня, Джанлука має пройти медичний огляд перед укладанням договору між сторонами.