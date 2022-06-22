Италия

Футболіст останній сезон провів у оренді.

Фланговий захисник Джанлука Фработта долучився до основної команди туринського Ювентуса на початку сезону-2020/21, проте вже в наступному році його кар’єрний шлях продовжився в складі Верони.

Однак через важку травму малогомілкової кістки 22-річний футболіст зіграв усього 18 хвилин у двох матчах за сезон, тому вимушений повертатися до Туріну фактично з порожніми руками.

Саме тому "б’янконері" вже шукають йому новий прихисток для здобуття ігрової практики.

Зголосився допомогти в цьому питанні Лечче, який найближчими днями намагатиметься домовитися з "зебрами" про річну оренду гравця з правом викупу.

Уже в найближчу суботу, 25 червня, Джанлука має пройти медичний огляд перед укладанням договору між сторонами.