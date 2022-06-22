Италия

Проте функціонер зізнався, що оформити підписання португальця буде непросто.

Лівий захисник лондонського Арсеналу Нуну Тавареш може цього літа вирушити набиратися досвіду в інший клуб.

Директор італійської Аталанти Лі Конгертон зізнався, що бергамаски давно стежать за 22-річним португальцем, проте не впевнені у його підписанні.

"Я стежу за Таварешом відколи він грав за молодіжну команду Бенфіки. Він сильний гравець.

Але у Тавареша контракт із Арсеналом, а підписувати гравців із клубів АПЛ дуже складно”, — цитує слова функціонера Аталанти журналіст Фабриціо Романо.

Нагадаємо, Нуну Тавареш перейшов до Арсеналу з лісабонської Бенфіки влітку минулого року за 8 мільйонів євро.

Минулого сезону португальський вінгбек провів за "канонірів" 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.