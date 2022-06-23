Италия

Півзахисник добре зіграв у другій половині цього сезону.

Становище італійської Салернітани в цьому сезоні впродовж довгого часу залишалось кепським, проте зрештою команда зберегла за собою місце в Серії A.

Стало це можливим, зокрема, завдяки вдалій грі "зимового" новачка команди Едерсона Лоуренсо, який своєю появою зміцнив центральну ланку.

15 матчів, у яких 22-річний виконавець відзначився двічі та одного разу віддав гольовий пас, вистачило для того, аби перспективним гравцем почали цікавитись і інші клуби.

Зокрема, бергамаська Аталанта, за повідомленням місцевої преси, уже встигла зробити Салернітані пропозицію у розмірі 15 млн євро задля придбання Едерсона.

Окрім цього, захисник Маттео Ловато також може стати частиною можливої угоди між клубами.