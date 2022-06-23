Италия

Футболіст й до цього провів півроку в оренді в Серії A.

Ще влітку 2018 року центральний захисник Лео Естігор здійснив перехід до складу англійського Брайтона з норвезького Мольде.

Однак, зважаючи на свій тодішній 18-річний вік, юнак так і не зміг нав’язати боротьбу за місце в стартовому складі, після чого для нього розпочалась ціла серія оренд.

Німецький Санкт-Паулі, Ковентрі Сіті, Сток Сіті, генуезька Дженоа — де тільки не грав за останні чотири роки Естігор, проте зрештою все одно наприкінці цього сезону повернувся до складу "чайок".

Однак, навряд чи це буде на довго — неаполітанський Наполі зацікавився Лео, коли той грав у Серії A, тому наразі "південці" намагаються з’ясувати остаточні умови Брайтона щодо його продажу.

Зі свого боку "осли" вже запропонували контракт до 2027 року, тоді як за трансфер розраховують віддати 5 млн євро.

Естігор у цьому сезоні зіграв загалом 30 матчів (13 — у Чемпіоншипі, 14 — у Серії A), забивши по голу за Сток Сіті та Дженоа відповідно.