Италия

Клуб знає про інтерес до гравця з боку інших грандів.

Туринський Ювентус має бажання продовжити контракт із захисником Меттейсом де Лігтом.

Як зазначає журналіст Ромео Агресті, керівництво італійського клубу зустрілось із представницею гравця Рафаелою Піментою.

Вони запевнили, що найкращий варіант для обох сторін — продовжити співпрацю. Чинний контракт діє до літа 2024 року.

Також відомо, що боси "старої сеньйори" знають про інтерес до футболіста з боку інших клубів — Манчестер Юнайтед та Челсі.

На рахунку де Лігта у минулому сезоні 31 матч у чемпіонаті Італії, три забиті голи та один результативний пас.