Футболіст не поїде з Італії влітку.
Глейсон Бремер. Getty Images
24 червня 2022, 14:55
Захисник та лідер Торіно Глейсон Бремер в літнє трансферне вікно може перейти в міланський Інтер. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Перехід обійдеться Інтеру в 35 чи 40 мільйонів євро. Повідомляється, що контракт з гравцем вже погоджено.
Він буде розрахований до 2027 року — на 5 років. Також відома заробітна плата гравця — три мільйони на рік.
Минулого сезону гравець провів 33 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Раніше сам Бремер підтвердив, що бажає змінити клуб.