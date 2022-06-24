Италия

Футболіст не поїде з Італії влітку.

Захисник та лідер Торіно Глейсон Бремер в літнє трансферне вікно може перейти в міланський Інтер. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Перехід обійдеться Інтеру в 35 чи 40 мільйонів євро. Повідомляється, що контракт з гравцем вже погоджено.

Він буде розрахований до 2027 року — на 5 років. Також відома заробітна плата гравця — три мільйони на рік.

Минулого сезону гравець провів 33 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Раніше сам Бремер підтвердив, що бажає змінити клуб.