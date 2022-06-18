Италия

Бразильський захисник близький до трансферу в Інтер.

Центральний захисник Торіно Бремер у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку, але залишитися в італійській Серії А.

25-річний бразилець особисто підтвердив, що має намір залишити туринський клуб

"Це лише питання часу, коли я покину Торіно. Я розглядаю деякі пропозиції, подивимося", — цитує слова Бремера журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, Інтер вже давно погодив з бразильським центрбеком умови особистого контракту, а тепер веде переговори безпосередньо з Торіно щодо суми трансферу.

Раніше повідомлялося, що туринський клуб хоче виручити із продажу Бремера в Інтер 40 мільйонів євро. Минулого сезону гравець провів 33 матчі, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист.