Италия

Футболіст перейде до клубу на правах вільного агента.

Італійська Монца бажає запросити захисника Бешикташа та збірної Хорватії Домагоя Віду. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Контракт футболіста з стамбульським клубом спливає вже незабаром, тому у Серію А він може відправитись безкоштовно.

Конкуренцію Монці за 33-річного Віду може скласти Наполі. З Бешикташу гравець йде через непорозуміння з босами по рівню зарплатні.

На рахунку екс-гравця київського Динамо 31 матч в усіх турнірах за "орлів" минулого сезону, у яких він забив один гол.

Нагадаємо, що Монца вперше за 110-літню історію зуміла пробитись до Серії А. Клуб обіграв у стикових матчах Пізу.