Футболіст перейде до клубу на правах вільного агента.
Домагой Віда, Getty Images
24 червня 2022, 16:55
Італійська Монца бажає запросити захисника Бешикташа та збірної Хорватії Домагоя Віду. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
Контракт футболіста з стамбульським клубом спливає вже незабаром, тому у Серію А він може відправитись безкоштовно.
Конкуренцію Монці за 33-річного Віду може скласти Наполі. З Бешикташу гравець йде через непорозуміння з босами по рівню зарплатні.
На рахунку екс-гравця київського Динамо 31 матч в усіх турнірах за "орлів" минулого сезону, у яких він забив один гол.
Нагадаємо, що Монца вперше за 110-літню історію зуміла пробитись до Серії А. Клуб обіграв у стикових матчах Пізу.