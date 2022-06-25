Футболіст останній рік провів в оренді.
Валентіно Лазаро, Getty Images
25 червня 2022, 08:15
Улітку 2019 року фланговий захисник Валентіно Лазаро перейшов зі складу берлінської Герти до міланського Інтера, однак не відіграв у "зміях" навіть повноцінного сезону, бо через брак ігрової практики був змушений відправитись до оренди в англійський Ньюкасл.
Після цієї невдачі в кар’єрі 26-річного австрійського футболіста відбулись короткострокові угоди з менхенгладбахською Боруссією та лісабонською Бенфікою, після чого він знову був змушений повернутись до "нерадзуррі".
Однак, як і раніше, Сімоне Індзагі не бачить можливостей для залучення виконавця до складу своєї команди, тож під час поточного трансферного вікна Лазаро вже вирішив зробити радикальну зміну в своїй кар’єрі, залишивши міланський клуб.
Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, у послугах Валентіно вже зацікавились два неназвані німецькі клуби.
У цьому сезоні Лазаро відіграв у 29 матчах, віддавши дві гольові передачі.