Півзахисник знаходиться в статусі вільного агента.
Філіп Джуричич, Getty Images
25 червня 2022, 13:14
Ще на початку другого десятиріччя XXI століття сербський атакувальний півзахисник Філіп Джуричич вважався одним із найбільш талановитих виконавців свого покоління, проте наразі цьому футболісту вже виповнилося 30 років, а за підсумками сезону сплив його контракт із італійським Сассуоло.
Таким чином гравець знову опинився перед необхідністю обирати собі нове місце роботи, що траплялося з ним перед початком виступів у Самподрії та тих самих "нероверді" раніше.
Утім, попит на Джуричича досі є й у самій Серії A, що тільки підтверджують слова італійського журналіста Ніколо Скіри про інтерес до нього збоку Торіно.
Як повідомляється, між Філіпом та представниками "биків" нещодавно відбулася "позитивна" зустріч.
У цьому сезоні Джурічіч зіграв 12 матчів, забивши два м’ячі та віддавши один гольовий пас.