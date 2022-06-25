Италия

Півзахисник знаходиться в статусі вільного агента.

Ще на початку другого десятиріччя XXI століття сербський атакувальний півзахисник Філіп Джуричич вважався одним із найбільш талановитих виконавців свого покоління, проте наразі цьому футболісту вже виповнилося 30 років, а за підсумками сезону сплив його контракт із італійським Сассуоло.

Таким чином гравець знову опинився перед необхідністю обирати собі нове місце роботи, що траплялося з ним перед початком виступів у Самподрії та тих самих "нероверді" раніше.

Утім, попит на Джуричича досі є й у самій Серії A, що тільки підтверджують слова італійського журналіста Ніколо Скіри про інтерес до нього збоку Торіно.

Як повідомляється, між Філіпом та представниками "биків" нещодавно відбулася "позитивна" зустріч.

У цьому сезоні Джурічіч зіграв 12 матчів, забивши два м’ячі та віддавши один гольовий пас.