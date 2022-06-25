Нідерландський півзахисник може повернутися до Серії А.
Кевін Строотман, getty images
25 червня 2022, 15:50
Півзахисник Марселя Кевін Стротман не отримував великої кількості ігрової практики, а тому готовий змінити клубну прописку.
Як повідомляє видання Sky Sport Italia, нідерландський футболіст зацікавив представника Серії А – Верону.
Минулого сезону Кевін Строотман провів 11 матчів на клубному рівні, в яких отримав чотири жовті картки.
Нагадаємо, що раніше Верона посилила свій склад, викупивши Сімеоне у Кальярі.