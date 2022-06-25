Италия

Аргентинець прокоментував своє майбутнє.

Екс-футболіст Парі Сен-Жермен Анхель Ді Марія прокоментував своє майбутнє, яке активно пов'язують із туринськом Ювентусом.

Футболіст підтвердив факт переговорів, але не став прояснювати ситуацію.

"Ювентус — один з найбільших клубів Італії. Дійсно, вони цікавляться мною, але я ще не прийняв рішення. Зараз я відпочиваю та придялую увагу рідним", — розповів Ді Марія для ESPN.

У минулому сезоні Ді Марія відіграв 31 матч, забивши п’ять м’ячів та віддавши дев’ять гольових передач.

Раніше повідомлялось, що Массіміліано Аллегрі намагався переконати Ді Марію перейти до Ювентуса.