Аллегрі намагався переконати Ді Марію перейти до Ювентусу

Италия

Наставник "бьянконері" дзвонив футболісту особисто.

Трансферна епопея із переходом Анхеля Ді Марії до туринського Ювентусу продовжується і наразі стали відомі чергові подробиці переговорів сторін.

Аргентинцю телефонував особисто головний тренер "старої синьори" Массіміліано Аллегрі, щоб переконати виконавця приєднатись до його клубу, повідомляє Ніколо Скіра.

Окрім того, на Ді Марію претендує ще й каталонська Барселона, але іспанці зробили футболісту лише усну пропозицію, в той час як Ювентус надіслав офіційну.

Вважається, що переговори наближаються до свого логічного завершення, але не тими темпами, яких хотіли б у Турині.

У минулому сезоні Ді Марія відіграв 31 матч, забивши п’ять м’ячів та віддавши дев’ять гольових передач.