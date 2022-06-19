football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Кубок Африки
  • Україна
  • Англія
  • Німеччина
  • Іспанія
  • Італія
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Туреччина
  • Франція
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Фан-сектор

  • Италия

    19 червня 2022, 18:20

    Аллегрі намагався переконати Ді Марію перейти до Ювентусу

    Наставник "бьянконері" дзвонив футболісту особисто.

    АНХЕЛЬ ДІ МАРІЯ, GETTY IMAGES
    АНХЕЛЬ ДІ МАРІЯ, GETTY IMAGES 19 червня 2022, 18:20

    Трансферна епопея із переходом Анхеля Ді Марії до туринського Ювентусу продовжується і наразі стали відомі чергові подробиці переговорів сторін.

    Аргентинцю телефонував особисто головний тренер "старої синьори" Массіміліано Аллегрі, щоб переконати виконавця приєднатись до його клубу, повідомляє Ніколо Скіра.

    Окрім того, на Ді Марію претендує ще й каталонська Барселона, але іспанці зробили футболісту лише усну пропозицію, в той час як Ювентус надіслав офіційну.

    Вважається, що переговори наближаються до свого логічного завершення, але не тими темпами, яких хотіли б у Турині.

    У минулому сезоні Ді Марія відіграв 31 матч, забивши п’ять м’ячів та віддавши дев’ять гольових передач.

    Нагадаємо, що Ювентус розглядає Нереса як альтернативу Ді Марії.

    Люди

    Анхель Ди Мария

    Команди

    Ювентус

    Сюжет

    19 июня 2022, 18:50

    Послуги Баї запропонували Ньюкаслу

    19 июня 2022, 18:12

    Мхітарян наступного тижня завершить перехід до Інтеру

    19 июня 2022, 17:39

    Переговори Романьолі та Лаціо знаходяться на завершальній стадії

    19 июня 2022, 16:58

    Довбик може змінити Арнаутовіча у Болоньї

    19 июня 2022, 16:26

    Тоттенгем не втратив інтерес до Забарного

    19 июня 2022, 15:39

    Нерес прилетів у Португалію для завершення переходу до Бенфіки

    19 июня 2022, 15:23

    Дані Алвес та Марсело можуть залишитись у Ла Лізі

    19 июня 2022, 14:43

    Монако попрощалося з Сідібе

    19 июня 2022, 13:37

    Ліверпуль оголосив про придбання Калвіна Ремсі

    19 июня 2022, 12:43

    Ліверпуль успішно завершив перемовини щодо придбання захисника Абердіну

    Аналитика, Интервью, Чтиво

    Богдан Бондаренко

    18 июня 2022Реал зустрінеться з Барселоною, МЮ з Ліверпулем: європейські гранди відправляються у світове турне
    Едерсон та Тібо Куртуа, Getty Images

    Чтиво

    17 июня 2022Сучасний голкіпер: тактичний розбір на прикладі найкращих у своїй справі
    Бутси Adidas, getty images

    Другое

    16 июня 2022ТОП-20 найкращих футбольних бутс усіх часів
    Збірна України

    Сергій Горбаченко

    12 июня 2022Переможна хода України в Лізі націй: як збірна яскраво здолала Вірменію

    Микита Євтушенко

    07 июня 2022"Безкоштовні" зіркові посилення: ТОП-10 вільних агентів літа 2022 року

    Сергій Горбаченко

    06 июня 2022Гіркий присмак невдачі: збірна України зупиняється за крок до ЧС-2022
    Уельс

    Сергій Горбаченко

    05 июня 2022Більш технічний варіант Шотландії: аналіз збірної Уельсу

    Богдан Бондаренко

    03 июня 2022Футбол у Греції і не тільки: блог з античної країни
    Шотландія - Україна

    Сергій Горбаченко

    02 июня 2022Знання про суперника, впевненість і непрограна боротьба — фактори, що дозволили Україні переграти Шотландію
    Шотландія

    Сергій Горбаченко

    31 мая 2022Типова британська команда з топовим лівим захисником: що представляє з себе Шотландія
    Фото getty images

    ЧМ-2022. Отбор

    27 мая 2022Перемога важлива на всіх фронтах: збірна України готується дати бій
    Ліверпуль - Реал Мадрид

    Чтиво

    27 мая 2022Ключові протистояння фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом
    Перший гол Бейла у ворота Ліверпуля, Getty Images

    Богдан Бондаренко

    26 мая 2022Ляпи Каріуса, шедевр від Бейла та травма Салаха: чотири роки тому у Києві пройшов фінал Ліги чемпіонів

    Олександр Шевченко

    26 мая 2022Перший класичний фінал Кубка України
    Фото: Getty Images

    Фан-сектор

    24 мая 2022Один колір — одна любов. Як італійські клуби набули звичного нам кольору

    Стрічка новин

    Италия. Новости

    Італія. Серія А

    # 19 червня 2022 И О
    1 Мілан Мілан 38 86
    2 Інтер Інтер 38 84
    3 Наполі Наполі 38 79
    4 Ювентус Ювентус 38 70
    5 Лаціо Лаціо 38 64
    6 Рома Рома 38 63
    7 Фіорентина Фіорентина 38 62
    8 Аталанта Аталанта 38 59
    9 Верона Верона 38 53
    10 Торіно Торіно 38 50
    11 Сассуоло Сассуоло 38 50
    12 Удінезе Удінезе 38 47
    13 Болонья Болонья 38 46
    14 Емполі Емполі 38 41
    15 Сампдорія Сампдорія 38 36
    16 Спеція Спеція 38 36
    17 Салернітана Салернітана 38 31
    18 Кальярі Кальярі 38 30
    19 Дженоа Дженоа 38 28
    20 Венеція Венеція 38 27

    подробная таблица

      Rambler's Top100